Млад мъж почина след пушене на цигара, напоена с упойка за коне и белина

26-годишен мъж почина рано тази сутрин в бургаския квартал "Победа" след пушене на "друсан чай".

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч от употребата на наркотичното вещество. Въпреки опитите за помощ, младежът е издъхнал на място. Според първоначалните данни се касае за фатално отравяне настъпило след системна употреба на опасния химичен коктейл.

Експертизи показват, че този вид синтетичен наркотик се приготвя чрез напояване на растителна маса с конска упойка и силно агресивни битови препарати, включително белина и почистващи средства.

Случаят е поредният инцидент, свързан с разпространението на "друсан чай" в региона, след като месеци наред полицията разбива редица домашни лаборатории за подготовка на субстанцията, съобщава Нова тв.