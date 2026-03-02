ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22387766 www.24chasa.bg

Млад мъж почина след пушене на цигара, напоена с упойка за коне и белина

10372
Цигара Снимка: Pixabay

26-годишен мъж почина рано тази сутрин в бургаския квартал "Победа" след пушене на "друсан чай".

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч от употребата на наркотичното вещество. Въпреки опитите за помощ, младежът е издъхнал на място. Според първоначалните данни се касае за фатално отравяне настъпило след системна употреба на опасния химичен коктейл.

Експертизи показват, че този вид синтетичен наркотик се приготвя чрез напояване на растителна маса с конска упойка и силно агресивни битови препарати, включително белина и почистващи средства.

Случаят е поредният инцидент, свързан с разпространението на "друсан чай" в региона, след като месеци наред полицията разбива редица домашни лаборатории за подготовка на субстанцията, съобщава Нова тв.

Цигара Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите