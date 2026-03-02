ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Шофьор троши колата на колега след среден пръст при изпреварване

Дима Максимова

Случай на хулиганство на пътя разследват служители на полицейското управление в Горна Оряховица. В събота по обяд в управлението е получен сигнал за разпра между водачи на леки автомобили между Долна Оряховица и село Драганово.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че единият водач е бил изпреварен от водача на друг автомобил, като при изпреварването е показал неприлични жестове. След кратко преследване единият водач принудил другият да спре автомобила. Той обаче се опитал да го заобиколи, за да избегне разпрата, в резултат на което е бил нанесен удар с ръка върху страничното огледало, което било счупено.

Образувано е досъдебно производство.

