Планински спасители са помогнали на туристи заради заледени пътеки около Боянския водопад

Планински спасители са оказали помощ на туристи заради заледени пътеки в района на Боянския водопад вчера. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Туристите са подценили пътеките, които в момента там са заледени. Спасители от планинската служба на Алеко са им оказали помощ и са ги извели от трудния район. Самата пътека е стръмна и заледена.

Спасители от Разлог са помогнали на турист в Семково, Рила, който не се е почувствал добре. Човекът с помощта на спасителите е бил свален надолу.

Днес в планините е слънчево, тихо, на места духа слаб вятър. Температурите са около нулата до минус три градуса, добри са условията за туризъм. Съоръженията в курортите работят, информираха от ПСС.

Има опасност от лавини.