Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Хванаха пиян албански тираджия на ГКПП Гюешево

Тони Маскръчка

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Хванаха пиян албански тираджия на ГКПП Гюешево. 61-годишен водач на товарен автомобил е задържан в неделя вечерта от кюстендилски полицаи за управление след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена от пътни полицаи малко след 19.40 ч. в района на ГКПП – Гюешево. На водача на товарния автомобил, който е албански гражданин, е направен тест за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.85 промила. Водачът е задържан с полицейска заповед, автомобилът е оставен на съхранение на охраняем паркинг.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

