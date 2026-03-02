Влюбена жена прати 15 хил. евро на мним военен лекар в чужбина и се оказа измамена. В РУ-Сандански е получено съобщение от 64-годишна жителка на с. Плоски, че в периода от 23.05.2024 г. до 20.02.2026 г., водейки кореспонденция през мобилно приложение с лице, представило се за военен лекар на мисия в чужда държава, е въведена в заблуждение от него да изпраща парични суми, за да може той да напусне мисията и да пристигне при нея.

На потърпевшата е нанесена щета на приблизителна стойност около 15 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава