Мъж без книжка кара с близо 3 промила алкохол и се блъсна в стълб в Хасково

Водач, карал след употреба на алкохол е причинил пътен инцидент Хасково, съобщиха от полицията.

На 28 февруари в 23,40 часа в управлението е подаден сигнал за катастрофа на булевард „Раковски". 36-годишен е управлявал загубил контрола над автомобила си, напуснал е платното в ляво и се е ударил в метален стълб. Водачът е настанен в болницата за лечение, без опасност за живота.

Пътните полицаи са изяснили, че шофьорската книжка на водача е отнета с административна мярка от началото на декември 2023 г. Последвал е тест с дрегер, който отчел наличие на 2,81 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал кръвни изследвания

Заведено е бързо производство. С постановление на прокуратурата е задържан до 72 часа.