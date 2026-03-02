ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военните на САЩ използвали забранен от Тръмп изкус...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22388396 www.24chasa.bg

Мъж без книжка кара с близо 3 промила алкохол и се блъсна в стълб в Хасково

3864
Водач, карал след употреба на алкохол е причинил пътен инцидент Хасково Снимка: Снимка: Архив

Водач, карал след употреба на алкохол е причинил пътен инцидент Хасково, съобщиха от полицията. 

На 28 февруари в 23,40 часа в управлението е подаден сигнал за катастрофа на булевард „Раковски". 36-годишен е управлявал  загубил контрола над автомобила си, напуснал е платното в ляво и се е ударил в метален стълб. Водачът е настанен в болницата за лечение, без опасност за живота.

Пътните полицаи са изяснили, че шофьорската книжка на водача е отнета с административна мярка от началото на декември 2023 г. Последвал е тест с дрегер, който отчел наличие на 2,81 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал кръвни изследвания

Заведено е бързо производство. С постановление на прокуратурата е задържан до 72 часа.

Водач, карал след употреба на алкохол е причинил пътен инцидент Хасково

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите