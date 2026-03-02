„Фантастико“ и „Български фонд за жените“ започват съвместна кампания в подкрепа на жени и деца, пострадали от домашно насилие. В рамките на инициативата „Букет с кауза. Tвоят жест на нежност е подкрепа“ през целия месец март с всеки закупен букет от търговската верига клиентите на компанията даряват 0,50 евро за каузата, а „Фантастико“ ще удвои събраната сума.

„Подкрепата е много повече от финансова помощ – тя е знак, че някой те вижда, че вярва в теб и че не си сама. За жените, преживели домашно насилие, това често е първата крачка към сигурността и новото начало. С настоящата инициатива всеки букет се превръща в израз на грижа. Щастливи сме, че имаме възможността да си партнираме с „Фантастико“ и да покажем, че малките жестове могат да предизвикат големи промени“, посочва Надежда Дерменджиева, кодиректор в „Български фонд за жените“.

Домашното насилие често остава скрито зад вратите на дома, а пътят към промяната изисква смелост, подкрепа и солидарност. По данни на Главна дирекция „Национална полиция“ през 2025 г. пострадалите лица у нас са 6593, от които 4326 са жени, а само за месец януари тази година потърпевшите са 449, от тях жените са 307. Статистиката отразява случаите, по които са издадени заповеди за защита и те са постъпили за изпълнение в структурите на МВР. Данните на полицията за 2025 г. показват също, че жените, станали жертви на умишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие, са 2.

„От години „Български фонд за жените“ настоява за разработването на Национален регистър с всички случаи на домашно насилие у нас. Създаването му беше предвидено с промени в Закона за защита от домашно насилие, влезли в сила през 2024 г., но регистърът все още не функционира. Затова ние водим паралелна статистика въз основа на медиен мониторинг, според която най-малко 24 жени през 2025 г. и 4 през 2026 г. са загубили живота си вследствие на насилие, извършено от настоящ или бивш интимен партньор или друг близък мъж“, допълва Надежда Дерменджиева.

Същевременно проучванията на „Агенцията на ЕС за основните права“ (FRA)* показват, че една от три жени в ЕС е ставала жертва на психическо, физическо или сексуално насилие през живота си, като най-често извършителят е бил техен настоящ или бивш интимен партньор. По данни на „Евробарометър“** 22% от българите все още смятат, че домашното насилие е личен въпрос, който трябва да се решава вътре в семейството, спрямо 11% средно за ЕС.

„Темата за домашното насилие е болезнена, но изключително важна за нашето общество. Не трябва да й обръщаме гръб, защото зад всяко число в статистиката стои човешка съдба. Ние от „Фантастико“ вярваме, че грижата, уважението и съпричастността трябва да бъдат всекидневен избор. С всеки закупен букет по време на кампанията нашите клиенти ще направят не просто красив жест, а ще подкрепят жени, които имат нужда от сигурност и шанс да направят своята крачка към по-спокойно и достойно бъдеще“, споделя Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико“.

Клиентите на българската търговска верига могат да подкрепят каузата в периода 01.03.2026 г. – 31.03.2026 г. с покупката на няколко вида букети от избрани супермаркети:

Букет с 3 стръка хризантеми;

Букет с 9 рози;

Букет със 7 лалета;

Букет „Роза Freedom“ с 5 рози, 50 см;

Букет с 5 рози и зеленина, 50 см.

