19-годишен е в болница след скандал за паркомясто в Сандански

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

19-годишен младеж е в болница, пребит от възрастен мъж в Сандански. Инцидентът е станал около 10:40 часа в неделя пред жилищен блок в ж.к. „Спартак" в курортния град. 59-годишен мъж от града се скарал с младежа от с. Катунци за паркомясто. Възникналият спор прераснал в саморазправа.

59-годишният мъж е нанесен удар с твърд предмет в областта на лицето на 19-годишния младеж, който е транспортиран за лечение в болнично заведение в гр. София с фрактура на лицеви кости. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава, а побойникът е задържан за 24 часа.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

