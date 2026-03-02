Отстраненият адвокат на малтретирания Адриан пак опитва да го защитава, този път с пълномощно

Васил Попов беше назначен за особен представител на момчето, но съдия Елена Герцова го отведе, защото преценила, че бил пристрастен

Отново пред съдебната зала, където ще се гледа делото срещу пастрока на малтретирания Адриан от Пловдив Петър Чернев, дойде отстраненият му особен представител Васил Попов. В предишното заседание съдия Елена Герцова го отведе, защото личният му интерес надделявал над служебния.

"Тя счете, че не трябва да участвам в това дело и ми даде отвод, защото съм бил номиниран от неправителствена организация за "Дело на годината за 2025 г." и това беше за делото на Адриан Алексиев. Затова прецени, че съм бил пристрастен, макар че е нормално да съм, аз съм служебен защитник", обясни тогава адвокат Попов. Днес обаче той е дошъл с пълномощно от бащата на детето и ще направи опит да продължи да участва в процеса. Пред залата с него е и адвокат Мария Пенева, която е назначена за нов особен представител на Адриан. Не е ясно кой от двамата ще остане вътре на делото.

Васил Попов обясни, че адвокатската колегия е уведомена за случилото се и е изпратила писмо със становище, че не е правилно, до Районния съд и ВСС. Той е обжалвал отвода на втора инстанция, но окръжните магистрати му казали, че решението подлежи на контрол единствено с присъдата - след като процесът приключи.

Случаят с Адриан Алексиев започна през януари 2024 г. Майка му Стела Димитрова и приятелят ѝ Петър Чернев бяха задържани след сигнал, подаден от сестрата ѝ, която видяла голяма рана на главата на детето. Момчето беше изведено от семейната среда, а "Закрила на детето" сезираха прокуратурата.

Чернев и Димитрова бяха осъдени, но наказанията им бяха отменени на втора инстанция и делото се върна за повторно разглеждане. После Димитрова успя да сключи споразумение с прокуратурата и получи 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. То беше одобрено от Районния съд на 24 октомври м.г.

Петър Чернев, който не стигна до споразумение, е обвинен в това, че от ноември 2023-а до януари 2024 г., биел Адриан, обиждал го с най-цинични думи, унижавал го и го карал да му се моли да го убие. Удрял го и с душ телефон по главата, раната се влошила, защото майката и пастрокът го мажели с различни препарати, вместо да го заведат на лекар, и косата на детето изпадала. Ако всичко е наред, процесът срещу него ще започне днес с разпит на свидетели.