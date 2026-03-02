Майсторка в Добрич изработва свещ-трибагреник, която ухае на здравец и трендафил

Ателиетието на майсторката на свещи Бисерка Бонева в етнографския комплекс „Стария Добрич" в Добрич е особено търсено пред 3 март – националния празник на България, заради декоративни свещи в бяло, зелено, червено, които тя изработва.

„В ателието изработвам свещите. Ползвам български восък – рапичен, пчелен, слънчогледов", казва Бонева, която от три години се занимава с леене на свещи.

„Със свещта се раждаме и с нея умираме, но тя е вече неизменна част и от празниците, а и от делниците ни", казва Бонева.

Свещите, които са с цветовете на националния трибагреник, се предпочитат от фирми за подаръци, както и от обикновени граждани, които искат да я запалят в дома си на празника, по техни думи. Свещта-трибагреник, майсторката предлага в няколко „формата" – в голям буркан, среден и малък. „Изработвам ги винаги със здравец, трендафил, четирилистната детелина, най-отгоре на свещта. По-трудно се изработва, защото цветовете трябва да бъдат ясно отделени. Ароматните масла дават допълнително усещане, освен огъня - на здравеца, трендафила от бабината градина, на българското. Много често ги купуват за подаръци за българи в чужбина", разказва Бонева.