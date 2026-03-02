"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Микробус превозва нелегално чужди скиори в Банско. Това установи проверка в събта сутринта. На пътя между гр. Банско и местността „Бъндеришка поляна" е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Транспортер", управляван от 41-годишен мъж от гр. Банско, съобщиха от полицията. Органите на реда са установили, че в автомобила се превозват седем чужди граждани, като водачът не притежава съответните регистрации, разрешителни или лицензи за превоз на пътници.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.