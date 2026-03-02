Хванаха 24-годишна жена да шофира пияна из Монтана

Жена, седнала зад волана след употреба на алкохол, е заловена в град Монтана. На 27.02.2026 г. около 07,42 часа , в центъра на областния града на ул."Свети Климент Охридски" е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А3" с монтанска регистрация, управляван от 24-годишна жителка на областния град. Проба с техническо средство "Алкотест" отчела 0,61 промила алкохол в издишания от нея въздух. На нарушителката е издаден талон за мед. изследване. По случая е съставен акт по Закона за движение по пътищата.