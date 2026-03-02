Младеж е в болница, 63-годишна го намушка с нож след скандал в Стамболийски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателката е задържана за едно денонощие

21-годишен младеж е настанен в болница след битов скандал в Стамболийски, съобщиха от МВР.

Сигналът постъпил вчера следобед в Районното в града. При все още неизяснени обстоятелства възникнало скарване между обитатели на адрес в града и при разрасналата се физическа саморазправа 63-годишна жена нанесла удар с нож на 21-годишен младеж. Той е настанен в болница, а нападателката е задържана за едно денонощие. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.