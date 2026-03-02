ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военните на САЩ използвали забранен от Тръмп изкус...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22388826 www.24chasa.bg

Младеж е в болница, 63-годишна го намушка с нож след скандал в Стамболийски

24 часа Пловдив онлайн

4440
Полиция

Нападателката е задържана за едно денонощие

21-годишен младеж е настанен в болница след битов скандал в Стамболийски, съобщиха от МВР.

Сигналът постъпил вчера следобед в Районното в града. При все още неизяснени обстоятелства възникнало скарване между обитатели на адрес в града и при разрасналата се физическа саморазправа 63-годишна жена нанесла удар с нож на 21-годишен младеж. Той е настанен в болница, а нападателката е задържана за едно денонощие. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите