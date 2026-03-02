ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха много фалшиви маркови дрехи от сергии на пазара в Кричим

24 часа Пловдив онлайн

Стоки ментета. Снимка: Агенция Митници, илюстративна

На една от тях били установени изложени за продажба 351 спортни екипи и блузи

Голямо количество фалшиви маркови дрехи са иззети при спецакция вчера на пазара в Кричим, съобщиха от МВР.

В хода на специализирана операция за пресичане на престъпления с интелектуалната собственост полицейски служители предприели проверки на сергии на улица "Търговска". На една от тях били установени изложени за продажба 351 спортни екипи и блузи, обозначени с надписи на известни производители, без необходимите документи от правопритежателя. Още около 140 подобни нелегални артикули са конфискувани и от съседни открити щандове. По случаите има образувани две досъдебни производства и четири проверки.

