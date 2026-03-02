Пратката слънчоглед от Аржентина се насочва към силози за съхранение при засилен контрол

Във връзка с публично оповестената информация за установени превишения на максимално допустимите нива (MRL) на остатъчни количества пестициди в слънчоглед с произход Аржентина, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информира, че случаят е в активна фаза на последващ официален контрол, съобщават от агенцията.

Припомняме, че само за един месец България посреща 6 кораба с над 200 хиляди тона слънчоглед от Аржентина. В събота стана ясно, че е взета първата проба и при анализ от страна на Българската агенция по безопасност на храните са установени стойности над максимално допустимите нива за две активни вещества: малатион, който е приблизително три пъти над нормата, и делтаметрин, който е приблизително пет пъти над нормата.

Към момента слънчогледът се разтоварва и се насочва към силози за съхранение при засилен контрол на терен. Екипи на БАБХ проследяват целия процес по установен ред, включително движението на транспортните средства, с които се осъществява превозът, за да гарантират, че количествата се насочват единствено към преработка в биодизел. Вносителят е предоставил писмена декларация, че слънчогледът няма да бъде влаган в хранителната промишленост.

Българският лабораторен контрол е ключов механизъм за защита на потребителите и за гарантиране на прилагането на действащото законодателство. Информацията по случая се комуникира по официалните канали на Агенцията.

БАБХ ще продължи засиления официален контрол до окончателното приключване на случая, както и при следващи пратки, съобразно оценката на риска и приложимите процедури.

Паралелно с конкретните мерки по този случай, Агенцията продължава работа по подобряване на организацията и ефективността на контролната дейност на всички нива, в рамките на своите компетентности и в координация с компетентните органи, съобщават още оттам.