Военните на САЩ използвали забранен от Тръмп изкус...

Нарязаха гумите на 4 коли в Асеновград, двама са задържани

24 часа Пловдив онлайн

Белезници Снимка: Pixabay

Автомобилите били паркирани в съседство 

Криминално проявени местни жители на Асеновград на 45 и 19 години са задържани за вандалска проява в града, съобщиха от МВР.

Разследването на униформените започнало в края на миналата седмица, когато постъпил сигнал за срязани общо 12 гуми на четири автомобила, паркирани в съседство на улица в града. От събраните доказателства станало ясно, че умишленото увреждане е дело на двамата криминално проявени. Те са били отведени в полицейския арест за едно денонощие, материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в прокуратурата.

