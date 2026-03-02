Нарязаха гумите на 4 коли в Асеновград, двама са задържани

Автомобилите били паркирани в съседство

Криминално проявени местни жители на Асеновград на 45 и 19 години са задържани за вандалска проява в града, съобщиха от МВР.

Разследването на униформените започнало в края на миналата седмица, когато постъпил сигнал за срязани общо 12 гуми на четири автомобила, паркирани в съседство на улица в града. От събраните доказателства станало ясно, че умишленото увреждане е дело на двамата криминално проявени. Те са били отведени в полицейския арест за едно денонощие, материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в прокуратурата.