Крум Зарков регистрира БСП за изборите

Регистрираме се с нагласа да върнем политиката в коловоза на нормалността. Край на яловите скандали, на грозните ругатни и на очевидните предателства.

Това каза лидерът на БСП Крум Зарков, след като регистрира пред ЦИК коалиция БСП - "Обединена левица" за предстоящите на 19 април избори.

Зарков заяви, че БСП ще води политика според принципите.

"Нашите принципи са ясни - те са социалистически, и са споделяни от всички леви партии в света: справедливост, солидарност, свобода. Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъснем. Не могат да бъдат реализирани и в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир. Ще работим за качествен живот на българските граждани в справедлива България и мирна Европа", каза той.

"Нямам никакви притеснения (че БСП ще влезе в парламента - бел. ред.), виждам какво става в страната - има мобилизация на българските социалисти. БСП ще участва в следващия парламент и то по много значим начин. Влизаме (в предизборната кампания - бел. ред.) със самочувствието на тези, които първи пресякохме зависимостите и повлякоха крак и за други. Скоро ще видите какво се случва", категоричен бе лидерът на социалистите.

Зарков коментира и ситуацията в Близкия изток.

"Властите са длъжни да дават достатъчно информация на гражданите, за да не се притесняват. Има напрежение в българското общество и такива едностранни действия на атаки не водят, обикновено, до нищо добро. Нова унищожителна война в Близкия изток е лошо за всички, тя е лоша за България, лоша е и за Европа. Затова се надявам българските и европейските власти да направят всичко възможно и да държат страната ни и континента далеч от военни сблъсъци", заяви той.

"Всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите правомощия и компетентности. Президентът Илияна Йотова ще свика КСНС (Консултативният съвет за национална сигурност - бел. ред.) , ако прецени, че е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се играе върху страховете на хората. В същото време не бива да се подценяват легитимните им притеснения. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност", допълни соцлидерът.

Запитан дали БСП вижда партньор в проекта на бившия президент Румен Радев, Зарков коментира: "Рано е да се говори за коалиционни партньори, но можем да кажем принципна позиция. Ние споделихме нашите принципи и цели, който ги споделя, е добре дошъл за разговор. Но всичките взаимодействия на БСП оттук нататък ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила. БСП може да партнира, но никога повече няма да е подчинена", категоричен бе той.