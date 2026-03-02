ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

52-годишен мъж в Момчиловци умря, след като е бил ударен от ток

Валентин Хаджиев

52-годишен мъж е умрял на място след битов инцидент в смолянското село Момчиловци. По първоначални данни произшествието е възникнало вследствие на късо съединение в електрически уред в къщата му на ул. „Кирил и Методий", съобщи полицията в Смолян. По време на инцидента в къщата е била и майка му, в съседна стая, която го е открила близо до електрически котлон.

