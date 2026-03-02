ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Разочаровани сме, че ситуацията между Иран...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22389364 www.24chasa.bg

Мъж е поразен от ток след незаконно присъединяване в Стара Загора

3688
Мъж е поразен от ток след незаконно присъединяване в Стара Загора СНИМКА: Pixabay

Мъж е поразен от ток в Стара Загора, след като извършил неправомерно присъединяване към чужда електроразпределителната мрежа, съобщиха от полицията.

На 27 февруари е подаден сигнал, че в жилищен блок, неизвестен е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създало условия за неотчитане на потребената електрическа енергия.

Установен е извършителят - 30-годишен мъж, който при възникналото късо съединение, е бил поразен от електрически ток.

Мъжът е бил прегледан и освободен. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Мъж е поразен от ток след незаконно присъединяване в Стара Загора СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите