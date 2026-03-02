Осъдиха пиян мъж, псувал и ритал полицаи на площада в гр. Рила

Осъдиха мъж, псувал и ритал полицаи на площада в гр. Рила. Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" от 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата по време на разпоредителното заседание по делото.

Подсъдимият С. Д. на 47 г., неосъждан, се признава за виновен, че на 12.08.2025 г. около 18:40 часа в гр. Рила, пл. „Възраждане", е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той не се е подчинил на полицейски разпореждания на мл. инспектори, изпълняващи задължения по опазване на обществени ред, които били изпратени на сигнал за лице, което се държи агресивно и притеснява гражданите на площада. След устни предупреждения от тяхна страна да преустанови действията си, в нетрезво състояние псувал с думите: „Да ви ...", намиращите се на площада граждани и крещял на висок тон, държал са агресивно и арогантно, и оказал съпротива при задържането му, като буйствал и ритал полицейските служители при поставяне на белезници на ръцете му.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.