СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ" обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т. 3 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г., е издадена Заповед № РМЛ26-РД09-111/27.02.2026г. на Кмета на СО - район „Младост", с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП)- Изменение на план за регулация за преотреждане на УПИ III-35-за коо /ПИ 68134.4089.35/ в УПИ III-35-за смесена сграда и Изменение на план за застрояване за нов УПИ III-35-за смесена сграда и контактен УПИ II-34, кв.11, м."Младост 3", район „Младост" СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 10.03.2026г. от 17,30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа GoogleMeet. Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://meet.google.com/ywe-mumg-ufb, който ще бъде достъпен от страницата на район „Младост" на СО в срок не по-късно от 09.03.2026г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.03.2026г. включително в деловодството на СО – район „Младост" или по електронна поща [email protected].

Заключителната дискусия ще се проведе на 02.04.2026г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа Google Meet. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://meet.google.com/kej-gskg-ojf, който ще бъде достъпен от страницата на район „Младост" на СО в срок не по-късно от 01.04.2026г.

Заповедта и проектът са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост", адрес: ж.к. Младост-3, ул."Свето Преображение" №1, на Народно читалище „Бъднина 1982", ж.к."Младост" 3 до блок 343 и ще бъдат публикувани на интернет страницата на район „Младост" СО.

Заповедта и проектът ще бъдат публикувани най-малко 7 дни преди датата на представянето на интернет страниците на Направление „Градско планиране и развитие" и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.