4 американски военни самолета излетели от летището в София тази нощ (Видео)

Четири самолета на Военновъздушните сили на САЩ са излетели от летище "Васил Левски" в София, тази нощ, научи "24 часа".

Видео от излитането им се бе разпространено в социалните мрежи.

"Прието е решение от Министерския съвет, с което е дадено разрешение на ВВС на САЩ да разположат у нас до 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата", обясни външният министър Надежда Нейнски по време на изслушването си в парламента на 26 февруари.

Тя обясни, че тези действия са част от усилията на НАТО за защита на източния фланг на Алианса и категорично не става въпрос за подготовка за реални военни действия, а за учение по правилата на военния съюз.

"Те са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности. Целта им е да подпомагат други военни самолети със зареждане във въздуха. Летището в София се използва като база, за паркинг, поради недостатъчен капацитет на военната база "Враждебна", допълни тя.

Военният министър Атанас Запрянов потвърди казаното от Нейнски, и допълни, че Министерството на отбраната и въоръжените ни сили са провеждали неведнъж подобни учения на летището в Пловдив, в авиобазите "Граф Игнатиево", "Безмер" и т.н.

"Те са част от плановите учения на НАТО, няма връзка с друго", категоричен бе Запрянов.

Той отново припомни това, което каза на 23 февруари след заседание на Министерския съвет: Тези американски самолети се използват за зареждане на други летателни средства във въздуха.