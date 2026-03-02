Гл. секретар на МВР Георги Кандев представи новия директор на ОДМВР – Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев представи пред състава на ОДМВР - Кюстендил новия директор. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Райчо Омерски е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Ст. комисар Райчо Омерски е роден през 1972 г. Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски" – Благоевград, специалност „Технология и управление на транспорта". В системата на МВР работи от 1992 г. Заемал е мл. изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности през годините, многократно е награждаван за постигнати резултати в работата си.

Главният секретар на МВР гл. комисар Кандев пожела успех на служителите и новия директор и подчерта, че имат подкрепата на ръководството на МВР.

По-късно днес гл. комисар Кандев ще представи и новия директор на ОДМВР - Благоевград Илия Тупаров.