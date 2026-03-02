Митничари откриха над 100 000 евро, скрити в камион на Дунав мост-Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

103 800 недекларирани евро установиха при проверка на товарен автомобил митнически служители в района на граничния преход при Дунав мост – Русе, съобщават от Агенция "Митници".

Случаят е от 28 февруари, когато мобилен екип на отдели "Борба с наркотрафика" и "Рентгенови системи" на Териториална дирекция Митница Русе спрял влизащ в страната товарен автомобил, пътуващ от Холандия за Турция.

Водачът на превозното средство декларирал парични средства в размер на 20 000 евро, но при митническа проверка са установени укрити във фабрични кухини три пакета с евробанкноти с обща стойност 103 800 евро.

Парите са иззети и е образувано досъдебно производство в Териториална Дирекция Митница Русе под надзора на Районна прокуратура – Русе.