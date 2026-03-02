Ясни са резултатите от VI конкурс „Магията на изкуството" – Русе 2026

Изкуството е универсален език, чрез който децата общуват свободно, изразяват своя вътрешен свят и развиват творческото си мислене. Това за пореден път доказаха участниците в VI Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството" – Русе 2026, организиран от Общинския детски център за култура и изкуство – Русе. Конкурсът е посветен на 1 март – Деня на любителското творчество и Баба Марта. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В тазгодишното издание се включиха над 300 деца от повече от 50 училища и общински детски центрове за култура и изкуство от цялата страна. Те представиха впечатляващи творби, демонстриращи въображение, оригиналност и високо художествено ниво.

Компетентно жури с председател художничката и директор на Художествената галерия Еслица Попова разгледа всички постъпили произведения и определи отличените участници в два раздела – „Живопис" и „Приложно изкуство". Конкурсът се проведе в три възрастови групи:

- първа възрастова група – от 1. до 4. клас;

- втора възрастова група – от 5. до 7. клас;

- трета възрастова група – от 8. до 12. клас.

Журито бе изправено пред трудната задача да отличи най-добрите творби, тъй като представените рисунки, маски, картички, мартеници, пана и керамични пластики впечатлиха с креативност, техническо изпълнение и художествена стойност. Много от тях се отличиха като истински произведения на изкуството.

В резултат на високото ниво на конкурса бяха отличени общо 84 индивидуални участници и 32 творчески колектива. Всички отличени участници ще получат в най-кратък срок своите награди – грамоти, медали и пластики, а творбите им ще бъдат експонирани на 5 март в изложбеното пространство на Детската художествена галерия при Общинския детски център за култура и изкуство.

Всички наградени можете да видите тук.