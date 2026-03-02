Васил Костадинов, освободен заради убийството в Цалапица, отново е шеф на полицията в Пловдив (Снимки, видео)

Беше назначен на този пост през 2022 г. от Иван Демерджиев, който после му стана адвокат в съда

Старо и познато лице поема отново пловдивската полиция, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев освободи досегашния началник Станимир Калофер.

На негово място връща Васил Костадинов, който бе начело на дирекцията от края на октомври 2022 до август 2023 г.

За връщането на Костадинов се знае от дни, но днес е официалното му встъпване. Пред сградата на полицията се събраха служители и началници на районни управления за новата рокада. Специално да го въведе, пристигна зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Васил Костадинов победоносно влиза в сграда на ОД на МВР. Снимка: Никола Михайлов

15 минути след началото на официалното представяне зам.-министърът излезе, без да се спре за коментар. "Много бързам", каза единствено той и отказа да коментира новото назначение в Пловдив.

Възходът на Костадинов настъпи през септември 2021 година, когато стана заместник-шеф на пловдивската полиция. Тогава вътрешен министър бе Бойко Рашков.

Година по-късно МВР оглави пловдивският адвокат Иван Демерджиев, а Васил Костадинов беше повишен до директор. На този пост изкара по-малко от година и беше уволнен със заповед на министър Калин Стоянов. Поводът за това бе забавеното разследване на убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Костадинов обжалва и нае за адвокат Иван Демерджиев. "Жалко е, когато се уволнява директор на полицията с твърдението, че е заради убийството в Цалапица, а всъщност става дума за преразход от 16 лева", заяви защитата. За връщането на Костадинов се знае от дни, но днес е официалното му встъпване.

В Административния съд в Пловдив стана ясно, че действително става дума за получени от бившия шеф на Районното в Стамболийски Ангел Керпиев 16,80 лв. за труд, който не е положил. Съдът отмени заповедта за освобождаването на Костадинов като незаконосъобразно. Той обаче не се върна на директорския пост в Пловдив, а бе пратен в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, известно като "изолатор".

Сега отново му се дава възможност да ръководи втората по големина дирекция на МВР в страната.

Костадинов неведнъж е заявявал, че ще се върне на рано или късно на поста. Преди убийството в Цалапица в пловдивска дискотека бяха извършени така наречените "голи обиски". Тогава шеф пак бе Костадинов. В търсене на наркотици клиенти на нощния клуб бяха събличани по бельо. Иван Демерджиев и Васил Костадинов преди заседанието на Административния съд в Пловдив. Снимка: Ваня Драганова