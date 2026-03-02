Павел Млеканов пак стана шеф на полицията в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши комисар Павел Млеканов е новият стар директор на Областната дирекция на МВР – Перник. Той е временно преназначен на поста със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев, съобщиха от полицията в Петрик.

Днес старши комисар Млеканов беше официално представен пред състава на дирекцията от главния секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 година. Професионалният му път започва в столичното 09-о районно управление, където заема длъжността оперативен работник. В хода на кариерата си е изпълнявал различни изпълнителски и ръководни функции, включително директор на ОДМВР – Перник в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г. Той бе назначен за шеф от Иван Демерджиев, а го смени Калин Стоянов.

До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

Досегашният директор на ОДМВР – Перник Милчо Милчов е преназначен на друга длъжност в системата на МВР.