Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник 3 март

На 3 март, вторник, от 11.30 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще отдаде почит пред паметта и героизма на българските опълченци и воини, загинали за свободата на България на връх Шипка. Държавният глава ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. В 11.50 часа президентът ще отправи приветствие по случай Националния празник, след което ще отдаде почит пред Паметника на свободата. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

От 18.30 часа на площад „Народно събрание" в София ще се проведе тържествената заря-проверка по повод 3 март. Президентът Йотова ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. В 18.40 часа държавният глава ще произнесе слово.

По-късно президентът ще бъде домакин на традиционния прием в Централния военен клуб в София.