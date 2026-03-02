ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22390101 www.24chasa.bg

Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник 3 март

5796
Президентът Илияна Йотова

На 3 март, вторник, от 11.30 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще отдаде почит пред паметта и героизма на българските опълченци и воини, загинали за свободата на България на връх Шипка. Държавният глава ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. В 11.50 часа президентът ще отправи приветствие по случай Националния празник, след което ще отдаде почит пред Паметника на свободата. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

От 18.30 часа на площад „Народно събрание" в София ще се проведе тържествената заря-проверка по повод 3 март. Президентът Йотова ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. В 18.40 часа държавният глава ще произнесе слово.

По-късно президентът ще бъде домакин на традиционния прием в Централния военен клуб в София.

Президентът Илияна Йотова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите