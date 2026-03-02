Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията, с изпълнителен директор Даниела Митева, санкционирана в множество ревизионни актове с предложение за уволнение.

На 9 януари 2026г. Даниела Митева грубо се намесва - не за първи път - в работата на длъжностното лице в Търговския регистър и издава отказ от регистрация на напълно внесения и правомерно решен от ОС на акционерите на ДаллБогг на 28 декември 2025г, рекорден нов капитал. Внасянето на пълния размер на капитала от 80 мил. лева (евро 40.9 милиона), беше разпредено от Комисията за финансов надзор (КФН) на 11 декември и изпълнено на 22 декември 2025г.

Защитата на правата и интересите на застрахованите лица в 6 европейски държави, укрепването на финансовата стабилност на застрахователя и реализирането на правата и законните интереси на инвеститорите, български и чуждестранни, зависи от регистрацията в Търговския регистър на увеличения капитал. По силата на националното и европейско законодателство, КФН трябва да съдейства максимално за този резултат, но вместо това организира недопустимо вмешателство в работата на друг независим държавен орган – Агенцията.

Защо Агенцията по вписванията отказа регистрацията на рекордното увеличение на капитала на ДаллБогг на 9 януари 2026 г.? Защото под ръководството на Даниела Митева за пръв път изисква, както никога до тогава, представянето на актуална акционерна книга.

Защо Централния депозитар АД не издава актуална книга на само 4-та акционери? Защото КФН на 3 декември‘25 му е забранила издаването на акциите на нов, американски акционер, на който поименно на 11 декември‘25 – в тежко противоречие със себе си - КФН е наредила, с принудителна мярка, да внесе цялата сума.

Необходима ли е за уж независимия Търговския регистър, който е регистрирал преди това всичките - само 4 акционери в частното дружество - актуална книга на акционерите? Категорично не е необходима. Книгата има само последващо удостоверително значение, а регистрацията в Търговския регистъра е част от конститутивния състав за възникване на членствените права на акционерите. Няма спор между акционерите, няма и обществен интерес, който КФН защитава като блокира издаването на актуална акционерна книга, в тежко противоречие със своите задължения да укрепва капиталовата адекватност на застрахователя и финансовата стабилност в регулирания сектор.

До кога заграбената държава и нейните регулатори и агенции ще продължават да функционират по мафиотските схеми на зависимости и под контрола на санкционирани за корупция клики и феодали?