Владимир Иванов стана шеф на ОДМВР - София

Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на ОДМВР-София. Той бе представен пред състава от зам. вътрешния министър Калоян Милтенов, съобщиха от областната дирекция. Заповедта за назначението е на министър Емил Дечев.

Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител. Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

Иванов е бивш зам. директор на СДВР от 2021 до 2023 година. Тогава шеф на СДВР бе именно Милтенов, който го представи днес.

Досегашният директор Тихомир Ценов отива в звеното за подпомагане към вътрешния министър.

ОДМВР - София, отговаря за София-област. Под нейна територия е хижа "Петрохан", където на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.