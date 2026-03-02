ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

Във Видин недоволни от високите сметки за ток опитаха да превземат сградата на енергото

Валери Ведов

Над 250 видинчани, предимно от ромския кв. Нов път, излязоха днес на протест. Гражданското недоволство бе изразено заради високите сметки за ток, които хората масово са получили.

Стотици протестиращи хора се събраха в 10 часа пред сградата на енергоразпределителното дружество във Видин. Те настояха управителят да слезе при тях и да им даде обяснение за двойното и дори тройното увеличение на сметките за ток за месеците декември и януари.

Никой от ръководството на дружество обаче не пожела да излезе за разговор с недоволните. Затова протестиращите започнаха да обстрелват сградата с яйца и тръгнаха да нахълтват в сградата, но полицията осуети опитите.

В сайта си енергоразпределителното дружество даде съвет на недоволните да подадат жалби срещу цените и обеща, че те ще бъдат разгледани.

