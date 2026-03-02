ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гл. секретар на МВР Г. Кандев представи новия директор на ОДМВР - Благоевград

Тони Маскръчка

1120
Георги Кандев СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Изпълняващият функциите на гл. секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев представи новия директор на ОДМВР - Благоевград. Илия Тупаров, който наследява на поста Даниел Димитров, бе представен на състава.

"Мисията на служебното правителсво и на МВР е осигуряване на честни и законосъобразни избори. В решението на КС за последните парламентарни избор се казва, че в 2000 секции в страната има драстични нарушения на изборния процес. В 6 общини в Благоевградска област има такива фрапантни нарушения. Това е и един от мотивите да бъдат сменени ръководствата", каза гл. комисар Кандев.

Той допълни, че нма да се меси в кадровата политика на областните директори по места и всеки трябва да си направи своя екип. "Аз ще искам резултати от тях, те от колегите си. МВР е йерархична структура и началниците трябва да изискват от подчинените", допълни Кандев.

Новият директор Илия Тупаров е бил началник на полицията в Петрич, от няколко години работи в "Икономическа полиция" в Благоевград.

Предишният полицейски директор Даниел Димитров е преназначен към звеното за подпомагане на вътрешния министър.

