БДЖ ще представи в Карлово локомотив, кръстен на Васил Левски

„Холдинг БДЖ" ЕАД ще представи най-новия си локомотив от серията „Смартрон" на официално събитие, което ще се проведе на гарата в Карлово, съобщиха от компанията.

Новата машина ще носи името на Васил Левски и ще бъде символично пусната в експлоатация след отбелязването на 148-ата годишнина от Освобождението на България.

Локомотивът е последният от договор за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон". С неговото пристигане общият брой на локомотивите „Смартрон" за националния железопътен превозвач достига 25. Според БДЖ новодоставените машини значително ще повишат качеството на пътническата услуга и ще гарантират надеждност на влаковете по основните линии в страната.

Инициативата за кръщаването на десетте нови локомотива на видни български възрожденци, допринесли за развитието на железопътния транспорт, следва примера на първите 15 машини от серията, които носят имената на български владетели. Всяка нова машина ще бъде снабдена с QR код, водещ към специална секция на официалния сайт на БДЖ, където пътниците могат да се запознаят с живота и делото на личностите, чиито имена носят локомотивите, както и с техния принос към българските железници, добавят от компанията.

Събитието по пускането в експлоатация на локомотива, кръстен на Васил Левски, ще се проведе на 4 март 2026 г. от 10:00 ч. на гара Карлово.