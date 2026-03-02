Има ли риск за здравето на търновци от дейността на "Кроношпан", пита областният управител

РИОСВ съставя акт на завод „Кроношпан" за разпространение на миризми. Валентин Михайлов, областен управител на Велико Търново изиска информация от РЗИ има ли опасност за човешкото здраве от дейността на завода, съобщиха от областната администрация.

РИОСВ – Велико Търново отново ще състави акт на „Кроношпан България" ЕООД за установеното административно нарушение, свързано с неспазване на условие в комплексно разрешително, а именно разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Това става ясно от писмо на екоинспекцията до Михайлов.

От РИОСВ докладват, че във връзка с постъпили сигнали за разпространението на миризми и мъгла със синкав оттенък от дейността на инсталация за производство на дървесни плоскости, стопанисвана от „Кроношпан България" ЕООД на 28.02.2026 г. е извършен обход на посочените от сигналоподателите райони на гр. Велико Търново, а също така и проверка на място на площадката.

„Като резултат от обхода е установено, че в част от обследваните райони се констатира по органолептичен метод (чрез вдишване), наличието на специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости. Същото е нарушение на условие от горецитираното комплексно разрешително", пише в становището на РИОСВ.

От доклада става ясно още, че към момента на проверката източници на специфичната миризма на дървесина са две изпускащи устройства към сушилня и преса на линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ). При извършения обход е установено и видимо разпространение на емисиите, изпускани след мокър електрофилтър от сушилня МДФ към гр. Велико Търново.

„При проверка на място на площадката на инсталация за производство на дървесни плоскости, стопанисвана от дружеството, не са установени отклонения в производствения процес, аварии и други технологични проблеми. Проследено е изпълнението на всички условия в комплексното разрешително. Пречиствателните съоръжения към тази линия са с оптимален режим на работа и не са установени превишения на нормите за допустими емисии на органични вещества от системите за непрекъснато измерване към нея от стартирането ѝ до момента на проверката", посочват от РИОСВ.

От Регионалната инспекция по околна среда и води допълват, че в част от сигналите се говори за предизвикано дразнене на очите и наличие на остра, задушлива миризма, от която сигналоподателите получават физическо неразположение.

„РИОСВ – Велико Търново няма компетенции по оценка на въздействието върху човешкото здраве при работа на горецитираната инсталация", се казва още в писмото.

По този повод Областният управител изиска информация от РЗИ дейността на завод „Кроношпан" застрашава ли здравето на жителите на Велико Търново.