ДПС се регистрира за изборите с 12 222 подписа, правят позитивна кампания за позитивно бъдеще на България

ДПС отдавна канеше Румен Радев да се включи в изборите. Добре дошъл, каза Искра Михайлова след регистрацията на партията

На тези избори ДПС се явява самостоятелно, вече няма да е коалиция ДПС-"Ново начало"

Лидерът ни Делян Пеевски е тук, в чудесно здраве, поздравява ви и пожелава успех на всички нас, заяви Михайлова



Магазините за хората работят, хората пазаруват в тях

ДПС се регистрира за изборите на 19 април. Този път партията ще се яви самостоятелно, след като на последните избори бе част от коалицията ДПС-"Ново начало". 12 222 подписа внесоха от партията на Делян Пеевски в ЦИК.

"Това е израз на подкрепа, на разбиране за нашата работа през последните месеци. Това е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите и най-вече: израз на приемането на работещия диалог между цялата ни партия и хората, които желаят да бъдат в такъв диалог", заяви Искра Михайлова.

Документите за регистрацията на партията бяха донесени в ЦИК от зам.-шефовете на партията Искра Михайлова, Ертен Анисова, Станислав Анастасов, Халил Летифов, както и кметовете на Кърджали и Белица Ерол Мюмюн и Радослав Ревански. Те са подписани от Делян Пеевски като председател на партията. ДПС се регистрира за изборите СНИМКА: ДПС

"Ние тръгваме с това самочувствие: хората ни разбират, подкрепят ни. Ние ще направим позитивна кампания за позитивното бъдеще на България", каза още Михайлова.

"Ако се абстрахираме от поведението на хора, които страдат от липса на възпитание, от манипулациите, ние пристъпване към кампанията с позитивизъм. Проблемите на хората не трябва да се преекспонират, за да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани", категорична бе тя.

"Няма политик, който да не чува гласа на българските граждани. Такова нещо няма. Въпросът е дали някой политик има избираемост в чуването. Ние нямаме, защото ние чухме и десетки, стотици хиляди хора, които казаха "Ние искаме стабилност". Имаше и това", допълни Михайлова.

"ДПС не прави кампания само по време на избори, ние работим постоянно за хората и на 19 април ще видите колко е благодарен избирателят на ДПС към партията с лидер Делян Пеевски. Всичко сме направили ние. Бихме казали на нашите политически опоненти да се учат от нас, да имат човешко отношение към хората, за да решаваме техните проблеми", коментира и кметът на Белица Радослав Ревански.

"ДПС винаги се е стремяла да достигне до сърцето на всеки един гражданин на България, да чуе проблемите и да решава проблемите на хората. ДПС ще продължава да прави политика, която да защитава традиционното българско семейство, независимо какъв етнос е - християнско, мюсюлманско, защото виждате напоследък какви страшни неща се случват в страната. Най-страшното е, че обект на тези извращения са нашите деца, нашето бъдеще. Като националноотговорна партия ДПС ще защитава интересите на всеки гражданин, ще бъде до хората и ще продължи пътя на евроатлантическото развитие", каза и кърджалийският кмет Ерол Мюмюн. ДПС се регистрира за изборите СНИМКА: ДПС

Запитана къде е в момента лидерът на партията Делян Пеевски, тя обясни, че той е тук, "в чудесно здраве, поздравява ви и пожелава успех на всички нас".

"Ако Иван Христанов направи и това, му пожелавам успех в бъдеще. Магазините за хората са успешна инициатива, те работят. Хората пазаруват в тях. Те са планирани като дългосрочна програма. Който се опитва да спекулира с тях, е негов проблем", коментира тя развитието на държавните магазини, предложени от ДПС.

От ДПС коментираха и искането на "Възраждане" за провеждане на извънредно заседание на парламента, заради ескалацията в Близкия изток: Нека колегите, от която и да е политическа сила, спазят правилника на Народното събрание и внесат искането си. Тогава ние ще решим. Що се отнася до това какво ни притеснява и какво не, имаше изявление на нашия лидер г-н Пеевски. Той вече излезе с изявлението, че в такава ситуация, само обединението и чувството за отговорност може да изведе ясната позиция на България. Тук не става дума за позицията на една или друга политическа сила, в такава ситуация е важна позицията на България. Той е държавник, мисли като държавник и държи да се изгради позицията на България. Ние сме зад неговите думи", категорична бе Михайлова.

"Помните ли колко дълго време го канихме (Румен Радев - бел. ред.) да се включи в кампания. Добре дошъл", коментира тя участието на експрезидентът на предстоящите избори.