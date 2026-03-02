ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

Мъж си плати данъци с фалшиви 200 евро в Самоков

Мъж си платил данъци с фалшиви 200 евро в Самоков Снимка: Pixabay

Жител на Самоков е платил местните си данъци и такси с фалшива банкнота от 200 евро, съобщиха от полицията.

Сигналът  е получен на 27 февруари от служител на Община Самоков. След приключване на работния ден и отчитане на събрания оборот е установено, че е банкнотата е неистинска. Тя е изпратена за експертна справка в Българската народна банка. По случая е регистрирана преписка.

Секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова потвърди за БТА случая и посочи, че това е първи такъв случай, откакто България е част от еврозоната, а все още хората предпочитат да плащат в брой.

