МОСВ: Язовирите у нас са пълни на 76,42% и не преливат, под контрол са

Язовирите у нас са запълнени на 76,42% и няма неконтролируеми преливания, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните язовири е 4994,9 млн. куб. м, което представлява 76,42% от общия им обем.

Със запълване над 90% са язовирите „Среченска бара", „Христо Смирненски", „Камчия", „Ясна поляна", „Асеновец", „Боровица", „Студена", „Домлян", „Тополница", „Пчелина", „Александър Стамболийски", „Копринка", „Въча", „Кричим" и язовирите от каскада „Арда".

Язовирите от каскада „Арда", както и язовир „Кричим" и язовир „Въча", провеждат висока вълна при контролиран режим. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовир „Тракиец" и язовир „Копринка".

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) речните нива в страната се стабилизират като в следващите дни не се очакват съществени изменения. Прогнозите за март са за валежи около и под климатичната норма, което не предполага трайно продължаване на интензивните валежи от февруари, посочват в информацията от министерството.

И напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира, се уточнява в съобщението.

На 24 февруари от МОСВ съобщиха, че започва годишният мониторинг за състоянието на водите, който се провежда в периода 1 януари-31 декември. Изпълнителната агенция по околна среда изпълнява програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води, а тези за количеството – от НИМ), уточнява БТА.