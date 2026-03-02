Община Русе образува избирателни секции за изборите за Народно събрание на 19 април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 8, ал. 2 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, със заповед на кмета на Община Русе се образуват избирателни секции на територията на общината за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 19 април. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Със заповедта се утвърждава обхватът на избирателните секции съгласно приложение № 1, определят се тяхната номерация и адреси съгласно приложение № 2, както и местата за обявяване на избирателните списъци съгласно приложение № 3. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборния процес се правят следните промени в местоположението на избирателни секции:

• Избирателни секции с номера 1, 2, 17, 18 и 19, разположени досега в сградата на ОУ „Отец Паисий", се преместват в сградата на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак".

• Избирателни секции с номера 99 и 100, разположени в НЧ „Васил Левски – 1928", се преместват в сградата на СУ „Йордан Йовков".

Заповедта e обявена публично чрез поставяне на видно място във фоайето пред Пленарна зала в сградата на Община Русе на пл. „Свобода" 6, както и публикувана на официалния сайт на местната администрация.