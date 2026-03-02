СДВР с крути мерки за събитията, организирани за 3 март

На 3 март от 11 часа на площад „Св. Александър Невски" пред Паметника на Незнайния войн ще се състои церемония по издигане на националния флаг на страната, а от 18.30 ч. на площад „Народно събрание" ще бъде проведена тържествена заря-проверка, съобщиха от полицията.

В районите около мероприятията ще бъдат обособени зони и пропускането на граждани ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове /отбелязани на приложените схеми/. За нормалното протичане на събитията пътното движение в районите на провеждането им ще бъде ограничено като при отпадане на необходимостта то поетапно ще бъде възстановено. Няма да бъдат допускани граждани с обемни пакети и багажи, както и свещи, които могат да застрашат здравето на всички присъстващи.

Забранява се издигането на дронове, като при установяването им полицейските служители ще бъдат безкомпромисни към техните оператори и ще прилагат цялата строгост на закона.

СДВР призовава гражданите да спазват въведените временни ограничения и указанията на полицейските служители!