Започва записването за безплатен курс по дигитална компетентност за младежи

Международният младежки център стартира нова възможност за развитие на младите хора в града, като организира безплатен курс по дигитална компетентност за младежи на възраст между 15 и 29 години. Обучението има за цел да подкрепи личностното и професионалното развитие на младежите в региона чрез развиване на съвременни знания и умения. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В рамките на обучението участниците ще усвоят практически дигитални компетентности, които ще повишат тяхната конкурентоспособност, ще подобрят възможностите им за успешна трудова реализация и ще ги направят по-подготвени и адаптивни към изискванията на съвременния пазар на труда. Младежите ще се запознаят с различни дигитални инструменти, ще развият умения за създаване на съдържание, ефективна онлайн комуникация и безопасно използване на интернет. Основният фокус е върху практиката, интерактивните задачи и работата в екип, така че обучението да бъде интересно, полезно и приложимо в реални ситуации. След успешно завършване на курса, участниците ще получат сертификат, удостоверяващ придобитите компетентности.

Участието в курса е напълно безплатно, като местата са ограничени. Записването може да се направи чрез попълване на електронен формуляр, както и на място в центъра /гр. Русе, ул. „Княжеска" №8, Военно окръжие – Русе, ет. 1/.

Екипът на центъра насърчава всички мотивирани млади хора да се възползват от възможността да развият дигиталните си умения, да създадат нови контакти и да натрупат знания, които ще им бъдат полезни в бъдеще.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0884/343 977 и имейл [email protected], както и на сайта на Международния младежкия център.

Дейностите се извършват по проект № BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център - Русе".