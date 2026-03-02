Ивайло Ашков е назначен за шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция

Служебният министър на финансите Георги Клисурски назначи Ивайло Ашков за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От януари 2022 г. до момента той беше заместник-директор на агенцията, съобщиха от ресорното министерство.

Ивайло Ашков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кариерното му развитие е изцяло в системата на Министерството на финансите (МФ). Дванадесет години (2010-2022 г.) е заемал последователно длъжностите държавен инспектор и ръководител на Инспектората на Министерството на финансите. От 31 октомври 2003 г. до 31 август 2010 г. е бил публичен изпълнител и инспектор в закритата Агенция за държавни вземания и държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите (НАП).

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров, също служител в системата на МФ.

БТА припомня, че на церемония по предаването и приемането на поста предишният министър на финансите Теменужка Петкова каза, че оставят на служебното правителство стабилни публични финанси. Тя използва случая да благодари за високия професионализъм и съвместната работа на експертите от Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за обществени поръчки и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.