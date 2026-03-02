Румен Радев влиза в изборите с коалиция „Прогресивна България“

Гълъб Донев и Димитър Стоянов внесоха в ЦИК документите за коалицията на Румен Радев

Подалият оставка президент Румен Радев, се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април.

Името на формацията, от която ще се яви на предсрочния вот, е "Прогресивна България". Той лично не присъства.

Вместо него, събраните подписи и документите в ЦИК бяха представени от Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

Регистрацията на партиите и коалициите за вота започна на 24 февруари, крайният срок е 17 ч. на 4 март.

В коалиция „Прогресивна България" влизат три формации: ПП "Политическо движение социалдемократи", ПП "Социалдемократическа партия" и ПП Движение "Нашият народ".

Както "24 часа" писа, в коалицията около Радев се включва "Нашият народ". Председател на формацията е Атанас Калчев, който е кмет на Кричим вече пети мандат. Той е и лидер на движение "Нашият град", което обаче през март миналата година кардинално сменя името си, заменяйки "град" с далеч по-мащабното "народ".

Бившият държавен глава няма време да регистрира своя партия за 19 април, затова трябва да разчита на други. Сред обсъжданите бе и ПД "Социалдемократи" на Елена Нонева, която също е част от новата президентска коалиция.

Лидерът на вече преименуваната партия "Нашият народ" Атанас Калчев не е проявявал публични амбиции към парламента, но пък не крие симпатиите си към бившия президент. "Продължаваме да наблюдаваме и слушаме партийни функционери и техните говорители, които обсесивно се занимават с президента Радев - било по Макиавели (нуждата от враг за консолидиране), било по Карл Шмит (политиката като разграничение "приятел - враг"). Колкото повече се "изявяват", толкова повече реално работят за бъдещия му политически проект, осигурявайки му нови и нови поддръжници - всеки ден", пише Калчев в социалните мрежи на 21 януари. Други публикации, свързани с Радев и евентуалното му включване в политиката след това няма.

Според устава на "Нашият народ" символ им е емблема на човешка ръка, която държи ключ и се определя като "консервативно-реформистка партия, действаща за съхраняване на националната идентичност, защита на националния суверенитет и балансирана външна политика".

Партията на Елена Нонева "Социалдемократи" бе част от коалиция БСП-Обединена левица, но я напусна през октомври 2025 г. Причина за напускането бе, че според членовете на партията тя "не е част реално от управлението на страната".

Нонева е родена на 12 октомври 1964 г. в село Ръжена, Казанлъшко. Завършва предучилищна педагогика в Института за повишаване квалификацията на учителите в Стара Загора. През 2002 г. завършва право в Русенския университет „Ангел Кънчев". От 2001 г. работи като адвокат към Старозагорската адвокатска колегия. През 2014 г. основава Политическо движение „Социалдемократи". Тя е един от мандатоносителите на „Продължаваме промяната", когато партията се включва в изборите през 2021 г. На парламентарните избори през 2022 г. е кандидат за народен представител от коалиция „Справедлива България", в която участва и нейната партия.

ПДС е регистрирана през 2000 г. Партията застава зад кандидатурата на Румен Радев за президент и при двата му мандата и работи в две свои кампании в негова подкрепа.

"Социалдемократическа партия" е основана на 14 април 1992 г. Неин председател е Тодор Барболов. На парламентарните избори през 1997 г. партията участва в коалиция „Обединени демократични сили", като успява да спечели 11 народни представители. Тогава заместник-председател на Народното събрание от СДП е Иван Куртев.

На изборите за Европейски парламент през 2014 г. партията участва в коалиция КОД. На парламентарните избори през 2023 г. партията участва в коалиция „Заедно".

Лидерът на партията Тодор Барболов е роден на 9 февруари 1981 г. в София, Народна република България. През 1994 г. завършва основното си образование в 172-ро ОУ „Христо Ботев" в град Нови Искър. През 1999 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ" в София. През 2006 г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност „Право" с професионална квалификация юрист към Нов български университет. През 2007 г. придобива юридическа правоспособност след положен изпит пред министерството на правосъдието​.

През 1998 г. става член на СДП. На предсрочните парламентарни избори през 2014 г. е кандидат за народен представител от СДП, водач на листата в 25 МИР София. На предсрочните парламентарни избори през 2023 г. е кандидат за народен представител от коалиция „Заедно", чиито лица бяха бившата шефка на Народното събрание от ИТН Ива Митева, и Любомир Каримански, който стана подуправител на БНБ от квотата на Радев.

Румен Радев официално подаде оставка като президент на Република България през януари 2026 г. Той обяви решението си в обръщение към народа на 19 януари 2026 г., заявявайки, че това ще отвори път за нов политически проект и по-активно участие в следващите избори.