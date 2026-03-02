Румен Радев влиза в изборите с коалиция „Прогресивна България“

Гълъб Донев и Димитър Стоянов внесоха в ЦИК документите за коалицията на Румен Радев
Подалият оставка президент Румен Радев, се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април.
Името на формацията, от която ще се яви на предсрочния вот, е "Прогресивна България". Той лично не присъства.
Вместо него, събраните подписи и документите в ЦИК бяха представени от Гълъб Донев и Димитър Стоянов.
Регистрацията на партиите и коалициите за вота започна на 24 февруари, крайният срок е 17 ч. на 4 март.
В коалиция „Прогресивна България" влизат три формации: ПП "Политическо движение социалдемократи", ПП "Социалдемократическа партия" и ПП Движение "Нашият народ".
Както "24 часа" писа, в коалицията около Радев се включва "Нашият народ". Председател на формацията е Атанас Калчев, който е кмет на Кричим вече пети мандат. Той е и лидер на движение "Нашият град", което обаче през март миналата година кардинално сменя името си, заменяйки "град" с далеч по-мащабното "народ".
Бившият държавен глава няма време да регистрира своя партия за 19 април, затова трябва да разчита на други. Сред обсъжданите бе и ПД "Социалдемократи" на Елена Нонева, която също е част от новата президентска коалиция.
Лидерът на вече преименуваната партия "Нашият народ" Атанас Калчев не е проявявал публични амбиции към парламента, но пък не крие симпатиите си към бившия президент. "Продължаваме да наблюдаваме и слушаме партийни функционери и техните говорители, които обсесивно се занимават с президента Радев - било по Макиавели (нуждата от враг за консолидиране), било по Карл Шмит (политиката като разграничение "приятел - враг"). Колкото повече се "изявяват", толкова повече реално работят за бъдещия му политически проект, осигурявайки му нови и нови поддръжници - всеки ден", пише Калчев в социалните мрежи на 21 януари. Други публикации, свързани с Радев и евентуалното му включване в политиката след това няма.
Според устава на "Нашият народ" символ им е емблема на човешка ръка, която държи ключ и се определя като "консервативно-реформистка партия, действаща за съхраняване на националната идентичност, защита на националния суверенитет и балансирана външна политика".
Партията на Елена Нонева "Социалдемократи" бе част от коалиция БСП-Обединена левица, но я напусна през октомври 2025 г. Причина за напускането бе, че според членовете на партията тя "не е част реално от управлението на страната".
Нонева е родена на 12 октомври 1964 г. в село Ръжена, Казанлъшко. Завършва предучилищна педагогика в Института за повишаване квалификацията на учителите в Стара Загора. През 2002 г. завършва право в Русенския университет „Ангел Кънчев". От 2001 г. работи като адвокат към Старозагорската адвокатска колегия. През 2014 г. основава Политическо движение „Социалдемократи". Тя е един от мандатоносителите на „Продължаваме промяната", когато партията се включва в изборите през 2021 г. На парламентарните избори през 2022 г. е кандидат за народен представител от коалиция „Справедлива България", в която участва и нейната партия.
ПДС е регистрирана през 2000 г. Партията застава зад кандидатурата на Румен Радев за президент и при двата му мандата и работи в две свои кампании в негова подкрепа.
"Социалдемократическа партия" е основана на 14 април 1992 г. Неин председател е Тодор Барболов. На парламентарните избори през 1997 г. партията участва в коалиция „Обединени демократични сили", като успява да спечели 11 народни представители. Тогава заместник-председател на Народното събрание от СДП е Иван Куртев.
На изборите за Европейски парламент през 2014 г. партията участва в коалиция КОД. На парламентарните избори през 2023 г. партията участва в коалиция „Заедно".
Лидерът на партията Тодор Барболов е роден на 9 февруари 1981 г. в София, Народна република България. През 1994 г. завършва основното си образование в 172-ро ОУ „Христо Ботев" в град Нови Искър. През 1999 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ" в София. През 2006 г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност „Право" с професионална квалификация юрист към Нов български университет. През 2007 г. придобива юридическа правоспособност след положен изпит пред министерството на правосъдието.
През 1998 г. става член на СДП. На предсрочните парламентарни избори през 2014 г. е кандидат за народен представител от СДП, водач на листата в 25 МИР София. На предсрочните парламентарни избори през 2023 г. е кандидат за народен представител от коалиция „Заедно", чиито лица бяха бившата шефка на Народното събрание от ИТН Ива Митева, и Любомир Каримански, който стана подуправител на БНБ от квотата на Радев.
Румен Радев официално подаде оставка като президент на Република България през януари 2026 г. Той обяви решението си в обръщение към народа на 19 януари 2026 г., заявявайки, че това ще отвори път за нов политически проект и по-активно участие в следващите избори.