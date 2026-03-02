Министър Бонева и министър Дечев обсъдиха подобряването на работата между АПИ и МВР

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева и министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведоха работна среща, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Двамата обсъдиха подобряването на координацията на работата между Агенция „Пътна инфраструктура" и МВР.

Структурите на вътрешното министерството съдействат при въвеждането на временна организация за движение и регулират трафика при необходимост и така участват активно в работата по повишаване на безопасността на движение по републиканската пътна мрежа в страната.

По време на срещата министър Бонева поднесе на министър Дечев монета, напомняща за делата на цар Иван Асен II, който е бил не само умел военачалник, но и мъдър стратег и управник. Тя отбеляза, че е необходимо да се работи за доброто на държавата в синхрон и с взаимопомощ. Ангелина Бонева изрази очакване, че МРРБ може да продължава да разчита на винаги компетентната и навременна помощ на структурите на МВР в дейностите, които имат отношение към работата на ръководеното от нея ведомство и АПИ.