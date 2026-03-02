Община Монтана стартира пролетно почистване

Косене, кастрене на дървета, храсти, миене на улици и текущи ремонти на паркинги и улици започват от началото на март в Монтана, съобщи кметът Златко Живков. До края на седмицата ще работят три от четирите фонтана в града. Профилактиката на централния ще отнеме малко по дълга време. Почистването на уличните настилки от инертните материали, пръснати през зимата и миенето на града ще започне от бул. „Александър Стамболийски".

„Всички тези дейности не са осигурени финансово, коментира Живков. Работим в условия на удължителен бюджет, в който не са предвидени държавни средства за поддръжка, ремонти и строителство, уточни кметът Живков. Ще покрием каквото можем със собствени средства, докато Закона за държавния бюджет, което може да стане в най-добрия случай след три месеца"

Монтана е една от първите общини в страната, която вече е провела повечето от процедурите за изпълнение на годишния текущ ремонт. Започва ремонтът на четири паркинга в центъра на града. Те са на жилищни кооперации на бул. „Хаджи Димитър", зад „Хемус", зад „Орбита" и зад пощата.

„Поправяме грешки от преди десетилетия, когато не е изградена прилежащата инфраструктура към тези жилищните блокове", коментира кметът на Монтана.

В последните няколко дни са подадени десетки сигнали за счупени клони на дървета. За близо 30 от тях са взети необходимите мерки. Засадени са 15 нови дървета, на място на изсъхналите брези на алеята „Хаджи Димитър".