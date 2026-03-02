ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на Али Хаменей почина от раните си

Министрите на външните работи на България и Турция обсъдиха ситуацията в Иран

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е провела телефонен разговор с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, по време на който двамата са обсъдили ситуацията в Иран и съседните му държави. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си. 

По време на разговора страните са изразили загриженост относно възможността от възникване на вътрешнополитическа нестабилност и хаос в Иран, както и потенциалните последици за регионалната сигурност.

Министър Нейнски е изразила благодарност за усилията на Турция за ограничаване на миграционния натиск към Европа, както по време на конфликта в Сирия, така и към настоящия момент, посочват от ведомството.

Двамата министри са се договорили да поддържат активен политически диалог и координация по въпросите на регионалната сигурност, миграцията и икономическото сътрудничество.

По-рано днес от Министерството на външните работи съобщиха, че продължават да работят приоритетно за извеждането на българските граждани, които в момента не могат да се приберат в България от държави в Близкия изток.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба", предаде Асошиейтед прес. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей

