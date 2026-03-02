ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на Али Хаменей почина от раните си

Евакуират варненски мол

Надежда Алексиева

[email protected]

Полиция СНИМКА: 24 часа

Във варненски търговски център е обявена евакуация, научи "24 часа". На място има няколко пожарни, линейка и полицейски автомобили.

Към момента официалната информация от пресцентъра на МВР-Варна е, че на електронната поща на търговския център е получено "злоумишлено съобщение".

Според очевидци е имало звуков сигнал, с който посетителите са били помолени да напуснат сградата, заради "спешна ситуация". В търговския център е останала само охраната и управителят.

Движението в района на автогарата е затруднено.

Очаквайте подробности.

Полиция СНИМКА: 24 часа

