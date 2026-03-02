ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Обраха магазин на мобилен оператор в Русе

Двама неизвестни мъже извършиха кражба от магазин на мобилен оператор СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Двама неизвестни мъже извършиха кражба от магазин на мобилен оператор, разположен в един от търговските центрове на град Русе, съобщиха от полицията. 

Инцидентът се е случил вечерта на 27 февруари, малко преди 20.00 часа, когато търговският обект все още е работил с клиенти.

Мъжете са влезли в офиса на телекома и са се насочили директно към демонстрационния щанд, който е бил разположен в непосредствена близост до самия вход на обекта.

От щанда те са успели да отнемат два скъпи демонстрационни мобилни телефона от марката "iPhone". Веднага след извършване на деянието, лицата са напуснали търговския център в неизвестна посока.

Служителите на търговския обект са изчислили, че стойността на причинената материална щета възлиза на около 2500 евро.

Органите на реда вече са образували досъдебно производство и водят активно разследване за установяване и задържане на извършителите.

