Сигнал за бомба опразни Регионалното управление на образованието в Пловдив

Никола Михайлов

1676
РУО-Пловдив

Получен е на официалния имейл адрес на РУО, имало посочени име и телефон

Заплашителен имейл със сигнал за бомба е станал причина за евакуация на Регионалното управление на образованието в Пловдив на ул. "Цариброд". Той е бил получен към 14 ч. днес на официалната поща, съобщи за "24 часа" шефката на РУО Иванка Киркова. 

На място са пристигнали служители на реда, които са извършили оглед. Все още няма информация сигналът да е реален. Не е ясно обаче кой го е подал. 

"Според мен не изглежда аматьорски", коментира Киркова. Тя не се наема да спекулира кой може да стои зад него. Интересно е, че в имейла имало посочени име и телефон. 

РУО-Пловдив

