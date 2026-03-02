ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22391935 www.24chasa.bg

И втори мол във Варна е в евакуация

Надежда Алексиева

[email protected]

14288
Снимка: "24 часа".

Още един от търговските центрове във Варна е в евакуация, научи "24 часа". Преди час в един от големите молове посетителите бяха евакуирани след получен сигнал за взривно устройство, потвърдиха от администрацията.

В съответствие с всички протоколи за безопасност, търговският център беше незабавно евакуиран. Към този момент всички посетители и служители са изведени безопасно от сградата.
На място са пристигнали органите на реда. Всички необходими процедури по проверка на периметъра се извършват от компетентните служби. Молим гражданите да избягват района на търговския център до приключване на проверката и официално разрешение за достъп, се казва още в съобщение до медиите.

От втория мол няма официална информация към момента.

В 16.45 от полицията обявиха, че първият затворен мол вече е отворен.

Снимка: "24 часа".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите