И втори мол във Варна е в евакуация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още един от търговските центрове във Варна е в евакуация, научи "24 часа". Преди час в един от големите молове посетителите бяха евакуирани след получен сигнал за взривно устройство, потвърдиха от администрацията.

В съответствие с всички протоколи за безопасност, търговският център беше незабавно евакуиран. Към този момент всички посетители и служители са изведени безопасно от сградата.

На място са пристигнали органите на реда. Всички необходими процедури по проверка на периметъра се извършват от компетентните служби. Молим гражданите да избягват района на търговския център до приключване на проверката и официално разрешение за достъп, се казва още в съобщение до медиите.

От втория мол няма официална информация към момента.

В 16.45 от полицията обявиха, че първият затворен мол вече е отворен.