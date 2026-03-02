Родителите на Ники и Алекс пак поискаха да видят телата, но се чака допълнителна експертиза

Родителите на Николай Златков и Александър Макулев, които загинаха край връх Околчица, отново са поискали да видят телата им. Но те пак са получили отказ, защото предстои да се направи допълнителна експертиза, която да установи приблизителния час на смъртта. След като бъде направена, телата ще бъдат освободени и върнати на близките им за погребение.

Освен това към момента телата на Ивайло Калушев, Александър Макулев и Николай Златков са доказателства, по които предстои да се извършат допълнителни действия по разследването, тоест допълнителна експертиза.

Няма практика, а и законова възможност близките на починали при трагични обстоятелства, а и не само, да ходят да ги оглеждат преди своята работа да приключат съдебните медици.

В самия НПК е казано, че органът по разследването може да позволи на обвиняем, пострадал или негов повереник да присъства на действие по разследването, ако се прецени, че няма да го затрудни. Същият този текст цитира и майката на Николай - Ралица Асенова, която е депозирала искане до Окръжна прокуратура - Враца, от което може да се направи извод, че тя, както другите близки, искат да правят свой оглед на талата на починалите.

Пред OFFNews Ралица Асенова разказа как е преминала днес срещата и в прокуратурата във Враца.

"За разлика от миналия път вече бяха любезни. Депозирахме исканията, които бяхме подготвили и получихме входящи номера", каза Асенова.

"Поискахме да се срещнем с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов, но той отново не беше в прокуратурата. Заместникът му също не беше там. Обясниха ни, че заради 3 март всички са нанякъде. Аз обаче настоях, че не е възможно да няма дежурен прокурор. Тогава извикаха Веселин Вътов. Държа да кажа, че това е първият адекватен и човечен служител, с когото се срещам. Той ни каза, че ни разбира и ни съчувства, но не може да направи нищо", разказа Ралица Асенова.

Тя отново е настояла пред жената на регистратурата да се свърже с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов.

"Служителката се обади. Говори с него и ни обясни, че Радойнов е отказал, тъй като са назначени нови експертизи", добави майката.

Според Асенова такава ситуация е напълно ненормална.

"Ние като родители имаме право да видим децата си. Никой досега не ни се е обадил, че децата ни са мъртви. Не сме ги разпознали", каза още тя.

Освен Ралица Асенова днес във Враца са били и сестрата на 15-годишния Сашко и баща му Яни Макулев. Те са имали пълномощно от майката на Ивайло Калушев да видят и неговото тяло, ако това бъде разрешено.

Телата на Александър, на Николай и Ивайло Калушев бяха открити край връх Околчица няколко дни след трагедията във хижа Петрохан където загинаха Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.